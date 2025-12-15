Новая глава Секретной разведывательной службы Великобритании Блез Метревели выступила со своей первой публичной речью после вступления в должность.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Метревели, ставшая первой женщиной на этом посту за 116-летнюю историю ведомства, охарактеризовала Россию как «агрессивную, экспансионистскую и ревизионистскую» угрозу. Она особо подчеркнула, что Лондон продолжит оказывать давление на Москву.

«Путин не должен сомневаться, наша поддержка неизменна. Давление, которое мы оказываем в защиту Украины, будет продолжаться», — заявила глава разведки.

Ранее журналист Томас Фази заявил, что британское руководство, помогая ВСУ в нанесении ударов по России, приближает глобальный конфликт.

13 декабря член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что европейские государства должны сделать всё, чтобы избежать военного конфликта с Россией.