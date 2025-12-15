Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Европа не способна изменить ход конфликта на Украине. Так он прокомментировал высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Запад и Украина якобы заинтересованы только в мирном урегулировании, а Россия при этом продолжает боевые действия.

«И как вы предлагаете, господин президент, переломить российское доминирование на земле, в экономике, в производственных мощностях и в общей численности живой силы? Вы должны изменить всё это, чтобы достичь мира на условиях Киева, к которому вы стремитесь», — написал офицер в соцсети Х.

Он подчеркнул, что отказ от дипломатического урегулирования в нынешних условиях несёт угрозу для Украины.

«Если вы не можете изменить эти условия и по-прежнему отказываетесь закончить войну на лучших возможных дипломатических условиях, вы обрекаете тех самых украинцев, которых якобы поддерживаете, на бессмысленные смерти и военное поражение», — заключил Дэвис.

Ранее французский политик Флориан Филиппо в беседе с RT заявил, что Макрон и другие лидеры ЕС не прекращают попыток саботировать мирные переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине.