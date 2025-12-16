Раскрыто, почему переговоры США и Украины в Берлине зашли в тупик

Переговоры в Берлине между президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями США не привели к компромиссу по территориальному вопросу Донбасса. Возможности представить согласованный план России стороны так и не нашли, передает Reurets.

Встречи прошли 14–15 декабря с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Уже вечером 15 декабря Зеленский фактически подтвердил отсутствие договоренностей, заявив о серьезных расхождениях позиций с американской стороной, прежде всего по вопросу территорий.

Зеленский прокомментировал переговоры в Берлине

Речь шла о предложениях, которые в СМИ связывали с так называемым «планом Трампа». Согласно утечкам, США рассматривали вариант создания демилитаризованной зоны в Донбассе с выводом украинских войск из Славянско-Краматорской агломерации. По данным немецких и американских изданий, Киеву предлагалось отвести войска с территории площадью около 5600 кв. км, которые Москва считает своими в соответствии с Конституцией РФ.

Американская концепция предполагала формирование на этом участке «демилитаризованной экономической зоны» без ввода российских войск. В более широком виде план включал фактическое признание Киевом контроля Москвы над Крымом и Донбассом, а также заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Украинская сторона от этих идей отказалась. По данным западных СМИ, Зеленский не согласился ни на вывод войск, ни на создание демилитаризованной зоны в предлагаемом формате. Он настаивал на симметричном отводе сил, при котором украинские и российские войска должны отходить на равное расстояние от линии разграничения. Аналогичная позиция ранее уже озвучивалась Киевом и его европейскими партнерами.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что возможным компромиссом мог бы стать ввод в регион подразделений Росгвардии после ухода ВСУ. Однако эксперты отмечают, что в таком случае зона перестала бы быть демилитаризованной, поскольку Росгвардия располагает тяжелой техникой.

Несмотря на отсутствие прогресса по ключевым вопросам, Уиткофф после первого дня переговоров заявил о «значительном прогрессе». По данным WSJ, он мог касаться лишь согласия Украины ограничить численность ВСУ уровнем около 800 тыс. человек, что соответствует их текущей численности и не предполагает реальных уступок.

Эксперты считают идею демилитаризованной зоны изначально нежизнеспособной. По их мнению, она в первую очередь не устраивала Киев, так как предполагала односторонний вывод украинских войск, при этом не давала четких гарантий безопасности и механизма управления территорией.

Дополнительным камнем преткновения стали гарантии безопасности. Киев добивается обязательств, сопоставимых со статьей 5 договора НАТО. При этом вопрос членства Украины в альянсе фактически снят с повестки, хотя формально он остается закрепленным в украинской конституции.

По данным западных СМИ, Зеленский в Берлине выразил готовность отказаться от курса на вступление в НАТО в обмен на гарантии со стороны США и Европы. Однако в Москве подчеркивают, что подобные заявления должны быть зафиксированы юридически.

По итогам второго дня переговоров представитель Белого дома заявил, что стороны якобы согласовали «90% вопросов». Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что обсуждение украинского урегулирования идет «хорошо», а завершение конфликта стало «ближе, чем когда-либо».

Европейские лидеры также заявили о готовности совместно с США обеспечить гарантии безопасности Киеву и вновь подняли вопрос о формировании многонациональных сил и механизма мониторинга прекращения огня. Однако конкретные параметры этих инициатив пока не определены.

Эксперты сходятся во мнении, что отказ Украины обсуждать вывод войск из Донбасса фактически поставил точку в попытке перейти к предметным мирным переговорам. До обсуждения реальных параметров возможного урегулирования стороны, по их оценке, остаются на значительном расстоянии.