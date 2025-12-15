Западные СМИ оценили действия киевского режима. Так, издание The Wall Street Journal обратило внимание, что Владимир Зеленский, по сути, использовал универсальную схему для ответа президенту США Дональду Трампу на предложения по урегулированию конфликта на Украине. Как отмечает издание, «проблема для Зеленского» состоит в том, что предложенный США мирный план «был составлен при участии России». При этом The Economist делает акцент на том, что отказ главы киевского режима от мирного плана президента Трампа ставит Украину в крайне тяжёлое положение. Как считает издание, ситуация усугубляется острой нехваткой финансирования и неудачами ВСУ на фронте. В свою очередь, Daily Express обвиняет Зеленского в поражениях Вооружённых сил Украины на фронте.

Так, издание The Wall Street Journal обратило внимание на то, что глава киевского режима, по сути, использовал универсальную схему для ответа президенту США Дональду Трампу на предложения по урегулированию конфликта на Украине.

«Владимир Зеленский при помощи своих европейских союзников составил выверенный ответ на мирный план президента Трампа, который, по сути, сводится к следующему: «Да, но...» — говорится в публикации.

В материале также подчёркивается, что такая тактика — стандартная схема украинских переговорщиков, так же они вели себя и перед сделкой с США по полезным ископаемым.

«Зеленский готов провести выборы, но потребуется прекращение огня. По его словам, Россия может в какой-то мере участвовать в (работе. — RT) крупнейшей в Европе АЭС, которая в настоящее время находится в ведении Москвы, но контроль (над ней. — RT) должны осуществлять Украина и США. Численность ВСУ может быть ограничена, но текущим количеством», — сообщает WSJ.

Как отмечает издание, «проблема для Зеленского» состоит в том, что предложенный США в конце ноября мирный план из 28 пунктов «был составлен при участии России».

При этом The Economist обращает внимание на то, что отказ главы киевского режима от мирного плана президента Трампа ставит Украину в крайне тяжёлое положение. Как считает издание, ситуация усугубляется острой нехваткой финансирования и неудачами ВСУ на фронте.

Со своей стороны, Daily Express обвиняет Зеленского в поражениях Вооружённых сил Украины на фронте. По данным газеты, они сталкиваются с трудностями из-за слабого политического и военного руководства. Отмечается, что Киев не выполняет свои обязанности по обеспечению военных ВСУ, которые находятся на линии фронта. Издание привело мнение бывшего подполковника британской армии Глена Гранта, который подчеркнул, что «главная проблема — Зеленский». Он также обратил внимание на то, что «даже в ключевых районах беспилотники доставляются гражданскими лицами».

«Усомнился в легитимности Зеленского»

Как сообщает The New York Times (NYT), Дональд Трамп хотел от Украины территориальных уступок в пользу России, но «получил иное предложение».

«На основе того, как этот план описывают европейские лидеры и дипломаты, а также из сведений ознакомленных с ним или проинформированных о нём официальных лиц украинские лидеры подготовили встречное предложение, в котором звучит требование предоставить юридические гарантии защиты на случай будущей российской агрессии и сохранения за Украиной территорий, контролируемых ею в настоящее время», — говорится в материале.

Отмечается, что этот состоящий из 20 пунктов украинский план по прекращению почти четырёхлетних боевых действий «едва ли будет принят Россией».

«Отчасти именно таким образом Украина стремится заблокировать требование Трампа, изложенное в прошлом месяце в его инициативе по урегулированию конфликта, о том, чтобы Украина обеспечила мир, уступив больше территорий, чем в данное время занимает Россия», — обращает внимание NYT.

В то же время, как пишет Bild со ссылкой на источники, Дональд Трамп усилил давление на Владимира Зеленского, стремясь заставить его пойти на уступки в урегулировании украинского конфликта. Издание отмечает, что сейчас переговоры по урегулированию идут «интенсивнее, чем когда-либо», а глава Белого дома «оказывает сильнейшее давление» на Зеленского.

О том, что Зеленский «испытывает невероятное давление» со стороны Дональда Трампа, сообщает и The Guardian. Как отмечает издание, американский лидер хочет добиться от Киева подписания мирного плана США.

«В последние дни Трамп критиковал Зеленского, заявляя, что тот «даже не читал» проект мирного плана. Он также усомнился в легитимности Зеленского и намекнул на необходимость проведения на Украине выборов», — отмечает Bild.

«Новые критические замечания»

Как пишет The Washington Post (WP), Зеленский заявил о готовности провести выборы только после критики со стороны Трампа в его адрес.

«Владимир Зеленский заявил, что попросил членов своей политической партии подготовить законодательные предложения о проведении выборов, несмотря на (продолжающуюся. — RT) войну с Россией, при условии предоставления Соединёнными Штатами и Европой гарантий безопасности... Эти слова, идущие вразрез с его давней позицией о невозможности проведения голосования в условиях военного положения, прозвучали через считаные часы после новых критических замечаний со стороны президента Дональда Трампа», — подчёркивает газета.

Как напоминает WP, Зеленский и другие украинские чиновники долгое время настаивали на невозможности проведения выборов во время войны, ссылаясь на «необходимость отмены военного положения и изменения Конституции и законодательства Украины, а также логистические трудности проведения голосования среди украинских военнослужащих и миллионов украинских беженцев, проживающих за рубежом».

Как обращает внимание корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, Зеленский заговорил о проведении выборов в стране, чтобы переключить внимание общественности с коррупционного скандала. По мнению Ваннера, из-за скандала с коррупцией рейтинги главы киевского режима сильно упали, в связи с чем его возможное переизбрание выглядит маловероятным.