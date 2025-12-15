ФРГ принимает освобожденных в Белоруссии оппозиционеров Бабарико и Колесникову

Германия принимает на своей территории освобожденных белорусских оппозиционеров Марию Колесникову и Виктора Бабарико.

© Газета.Ru

Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт в эфире телеканала ARD. Глава немецкого МВД назвал Колесникову и Бабарико выдающимися политическими деятелями. Детали их освобождения и прибытия в Германию не уточняются.

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 граждан из разных стран, осужденных в республике за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. Среди них оппозиционеры Мария Колесникова и Виктор Бабарико, нобелевский лауреат Алесь Беляцкий и журналистка Марина Золотова.

Решение политик принял в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе. Это произошло после того, как были сняты санкции против калийной отрасли республики и начался процесс отмены других ограничений в отношении страны.