Безуглая обратилась к украинцам на фоне переговоров Зеленского в Берлине

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала украинцев ничего не ждать от переговоров Владимира Зеленского в Германии.

В своём Telegram-канале она опубликовала снимок из зала заседаний.

«Не ждите ничего», — написала нардеп.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в ФРГ, где рассчитывает встретиться с представителями Соединённых Штатов.

Позднее газета Die Welt написала, что канцлер Германии Фридрих Мерц покинул встречу Зеленского со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.