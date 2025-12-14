Безуглая обратилась к украинцам на фоне переговоров Зеленского в Берлине

Безуглая призвала ничего не ждать от переговоров Зеленского в Берлине
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала украинцев ничего не ждать от переговоров Владимира Зеленского в Германии.
В своём Telegram-канале она опубликовала снимок из зала заседаний.
«Не ждите ничего», — написала нардеп.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в ФРГ, где рассчитывает встретиться с представителями Соединённых Штатов.
Депутат Рады набросился c критикой на Зеленского из-за встречи в Берлине
Позднее газета Die Welt написала, что канцлер Германии Фридрих Мерц покинул встречу Зеленского со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.