Делегация России прибыла в Вашингтон для участия в заседании шерп G20

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российская делегация прибыла в Вашингтон для участия в первом заседании шерп Группы двадцати под председательством США. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

"В Группе двадцати начинает работу председательство США - 2026. 15-16 декабря в Вашингтоне параллельно состоятся первые заседания шерп и финансовых представителей членов указанного форума. Российская делегация под руководством шерпы нашей страны Светланы Лукаш прибыла в американскую столицу", - написал дипломат в своем Telegram-канале.

Он отметил, что "вошел в состав сопровождающих лиц в качестве су-шерпы наряду с сотрудниками администрации президента, МИД, Минфина и посольства в Вашингтоне".

1 декабря 2025 года Соединенные Штаты приняли председательство в Группе двадцати на 2026 год. Президент США Дональд Трамп объявил, что очередной саммит "двадцатки" пройдет в 2026 году во Флориде. Ключевыми направлениями США намерены сделать дерегулирование экономики, выстраивание цепочек поставок для доступных и безопасных энергоресурсов, а также внедрение новых технологий.

Группа двадцати - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран - была создана осенью 1999 года с целью координации усилий ведущих держав по поддержанию стабильности мировой экономики. С годами G20 стала больше внимания уделять геополитическим вопросам. Сегодня "двадцатка" объединяет 19 государств, а также Африканский союз и Евросоюз. На страны G20 приходится 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли. В них проживают две трети населения планеты.