Депутат Рады набросился c критикой на Зеленского из-за встречи в Берлине
Украинский лидер Владимир Зеленский представляет угрозу для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его команды.
К такому выводу пришел депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Так Дмитрук отреагировал на начало встречи делегаций США и Украины в Берлине.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф начали переговоры в Берлине. Основная цель визита политика в немецкий город — переговоры, «направленные на прекращение войны на Украине».
До этого немецкие СМИ писали, что глава США Дональд Трамп усилил давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы заставить его пойти на уступки.