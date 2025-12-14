Депутат Рады набросился c критикой на Зеленского из-за встречи в Берлине

Украинский лидер Владимир Зеленский представляет угрозу для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его команды.

К такому выводу пришел депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Зеленский — террорист. Он ненавидит все, что связано с Трампом. Зеленский будет манипулировать командой Трампа и саботировать их планы, пока остается жив», — посетовал политик.

Так Дмитрук отреагировал на начало встречи делегаций США и Украины в Берлине.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф начали переговоры в Берлине. Основная цель визита политика в немецкий город — переговоры, «направленные на прекращение войны на Украине».

До этого немецкие СМИ писали, что глава США Дональд Трамп усилил давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы заставить его пойти на уступки.