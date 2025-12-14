Трамп высказался о массовой стрельбе в США и Австралии

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с трагедией в Брауновском университете в США, а также назвал ужасной стрельбу в Сиднее, произошедшую во время празднования Хануки.

© Российская Газета

Об этом он заявил на рождественском приеме в Белом доме.

"Я хочу выразить свои соболезнования... Брауновский университет - девять человек ранены, и двое сейчас смотрят на нас с небес. Точно так же, как вы знаете, в Австралии произошла ужасная атака", - сказал Трамп (цитата по РИА Новости).

По меньшей мере двое студентов были убиты и девять человек получили тяжелые ранения, когда неизвестный открыл огонь в Университете Брауна - частном исследовательском учреждении так называемой Лиги плюща в Провиденсе в американском Род-Айленде.

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что был проинформирован о ЧП, и призвал "молиться за жертв". Ранее он утверждал, что подозреваемый находится под стражей, но затем отказался от этого заявления и подтвердил, что преступник все еще на свободе.

Кроме того, в результате массовой стрельбы на знаменитом пляже Бонди в австралийском Сиднее погибли не менее 12 человек.

По предварительной версии следствия, террористы целенаправленно стреляли в людей, которые собрались на пляже, чтобы отметить первый день еврейского праздника огней Ханука на мероприятии под названием "Ханука у моря 2025".

Президент Израиля Исаак Герцог заявил о целенаправленном нападении на еврейскую общину, представители которой собрались зажечь первую ханукальную свечу на пляже Бонди. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе охарактеризовал инцидент как "шокирующий".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала трагедию чудовищной и отметила, что терроризм в отношении невинных людей не может быть оправдан.