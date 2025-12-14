Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сравнил Украину с черной дырой, которая поглощает деньги и будущее Евросоюза.

Об этом политик написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Украина — черная дыра, из-за которой теряются миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Европейского союза», — посетовал Фицо.

До этого премьер задался вопросом, сколько из европейских денег, отправленных Украине, было разворовано. Фицо поставил под сомнение необходимость дальнейшей финансовой помощи Киеву.

Фицо объяснил, когда Запад побежит навстречу России

Ранее Роберт Фицо заявил, что не хочет быть с Западной Европой. Политик объяснил, что отказался быть частью Западной Европой, поскольку ей безразличны жизни россиян и украинцев.

До этого премьер подтвердил, что на предстоящем саммите не поддержит инициативы по финансированию военных расходов Украины.