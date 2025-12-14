Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Украину с черной дырой, которая поглощает деньги и будущее Европейского союза. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Украина - черная дыра, из-за которой теряются миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Европейского союза", - подчеркнул Фицо.

Ранее Фицо осудил планы союзников Киева в ЕС передать заблокированные в Евросоюзе российские активы на военные нужды Украины. Он добавил, что не хочет быть частью Западной Европы, которой безразличны жизни людей, гибнущих в конфликте на Украине.

Кроме того, словацкий премьер обратил внимание на то, что западные страны побегут восстанавливать отношения с Россией, как только закончится конфликт на Украине.