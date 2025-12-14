Зеленский выступил с требованием по ЗАЭС

WSJ: Зеленский требует передать Запорожскую АЭС под контроль Украины и США
Украинские власти пытаются диктовать свои условия для урегулирования конфликта.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Так, по данным авторов материала, Украина настаивает на совместном с США контроле над Запорожской АЭС и сохранении нынешней численности ВСУ.
Ранее Кит Келлог выразил мнение, что в части урегулирования украинского кризиса ключевыми остаются вопросы принадлежности Запорожской АЭС и ДНР.