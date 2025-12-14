«Это ваша война!»: Сийярто жестко осадил главу МИД Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резким заявлением в адрес своего украинского коллеги Андрея Сибиги, потребовав прекратить втягивать Будапешт в чужой конфликт.

Поводом для жесткой отповеди стал переход украинской стороны на личности. Сибига публично назвал премьер-министра Виктора Орбана «самым ценным активом России в Европе». Этот выпад последовал после того, как венгерский лидер предупредил Евросоюз: любые манипуляции с замороженными российскими активами будут расценены Москвой как объявление войны, и Венгрия не намерена в этом участвовать.

В своем ответе Сийярто в соцсети X указал Киеву на его место, подчеркнув, что венгры не несут ответственности за амбиции и проблемы украинской власти.

«Пожалуйста, поймите наконец: это ваша война, а не наша!!» — написал глава венгерского МИД.

Напомним, что ранее Сийярто был вынужден отбиваться от нападок Варшавы. Тогда глава МИД Польши Радослав Сикорский также позволил себе оскорбительный комментарий, заявив, что Орбан за свою миротворческую позицию якобы «получил орден Ленина». В ответ на это Будапешт обвинил Польшу и руководство ЕС в безумном желании развязать Третью мировую войну с Россией, в которую они пытаются насильно втянуть и венгерский народ.