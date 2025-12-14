В случае подписания мирного соглашения между Россией и Украиной шансы Владимира Зеленского переизбраться на пост президента — мизерные. Так эту вероятность оценил обозреватель Strategic Culture Foundation (SC) Ян Прауд.

По словам эксперта, несмотря на поддержку Запада, Украина уже проиграла в этом конфликте, и наступление мира будет катастрофой для Зеленского.

«Так что борьба до последнего украинца — лучший сценарий [для Зеленского], в отличие от украинских мужчин призывного возраста, которые задействованы на передовой», — заявил он.

Ранее Зеленский раскрыл действия Украины при условии провала мирного процесса.