Британский премьер опубликовал поздравление с Ханукой и вызвал ярость

Премьер Британии Кир Стармер столкнулся с ожесточённой критикой после того, как поздравил евреев с Ханукой. Он не вовремя опубликовал данное послание в соцсети X — через несколько минут после массового убийства на пляже Бонди в Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание пишет, что, по мнению пользователей, команда Стармера заранее создала поздравительный пост, и опубликовала его, не приняв во внимание трагические новости из Сиднея.

«Когда еврейские общины собираются вместе, чтобы отпраздновать Хануку, я посылаю самые тёплые пожелания семьям всей Британии и всему миру. Пусть Фестиваль Огней принесёт надежду, мир и утешение», — написал премьер-министр.

Этот пост вызвал ярость пользователей своей неуместностью. Один из комментаторов написал: «Самый неудачный твит в истории этого приложения».

Другой отметил: «Стармер — робот. Текущее состояние: режим сна».

Пользователи потребовали «удалить пост» и «удалить» самого Стармера, поскольку «только что погибли люди».

В воскресенье, 14 декабря, двое террористов открыли огонь по людям во время празднования Хануки на пляже в Сиднее. Погибли 11 человек. Еще 29, включая ребенка и 2 полицейских, были ранены.