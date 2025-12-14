В Раде тремя словами охарактеризовали переговоры Зеленского в Берлине

В украинском парламенте прозвучало скептическая оценка итогов переговоров Владимира Зеленского с посланниками президента США Дональда Трампа, которые начались в Берлине. Нардеп Марьяна Безуглая призвала украинцев расстаться с иллюзиями.

В своем Telegram-канале парламентарий опубликовала фотографию из зала заседаний, где за огромным овальным столом расположились представители Украины, США и Германии.

«Не ждите ничего», — написала Безуглая.

Ранее Владимир Зеленский в своем официальном канале отчитался о старте переговоров. Глава киевского режима выложил серию снимков, на которых он жмет руки представителям американской администрации и немецким партнерам, сопроводив их подписью: «Начали встречу».

На кадрах видно, что за столом переговоров присутствуют ключевые фигуры, прибывшие для обсуждения мирного урегулирования, включая спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.