В Италии сделали неожиданное заявление о конфликте с Россией

Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини выступил против вооруженного конфликта с Россией и призвал к диалогу, пишет агентство askanews.

Политик отметил, что лидеры ряда европейских государств бойкотируют мирное урегулирование на Украине, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в их странах.

По его словам, Италия не желает следовать их примеру и ввязываться в возможный конфликт с Москвой.

«Мы не воюем с Россией. Я не хочу, чтобы мои дети воевали против России. Когда у страны есть шесть тысяч ядерных боеголовок, лучший путь вперед — это диалог», — подчеркнул Сальвини.

Ранее глава оборонного ведомства Бельгии Тео Франкен попытался оправдаться за излишне дерзкие высказывания в адрес России.

Министр уточнил, что «злая пресса» неправильно передала и интерпретировала его слова об «уничтожении Москвы», на самом деле он не угрожал России.