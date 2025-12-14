Премьер Польши Туск выразил поддержку Австралии в связи с трагедией

Премьер Польши Дональд Туск осудил антисемитизм и выразил поддержку семьям жертв в связи с трагедией на пляже Бонди в Австралии.

Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

"Мои глубочайшие соболезнования семьям жертв ужасной террористической атаки на пляже Бонди в Сиднее", - написал Туск.

Польский премьер также осудил антисемитизм, подчеркнув, что любые его проявления ведут к преступлениям.

"Сегодня Польша поддерживает Австралию в этот момент горя", - отметил Туск.

Не менее 10 человек погибли в результате массовой стрельбы на знаменитом пляже Бонди в австралийском Сиднее. Ранения получили 13 человек, включая двух полицейских, которые в тяжелом состоянии доставлены в больницы.

По предварительной версии следствия, террористы целенаправленно стреляли в людей, которые собрались на пляже, чтобы отметить первый день еврейского праздника огней Ханука на мероприятии под названием "Ханука у моря 2025".

Президент Израиля Исаак Герцог заявил о целенаправленном нападении на еврейскую общину, представители которой собрались зажечь первую ханукальную свечу на пляже Бонди. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе охарактеризовал инцидент как "шокирующий".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала трагедию чудовищной и отметила, что терроризм в отношении невинных людей не может быть оправдан.