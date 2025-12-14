Премьер Польши Туск выразил поддержку Австралии в связи с трагедией
Премьер Польши Дональд Туск осудил антисемитизм и выразил поддержку семьям жертв в связи с трагедией на пляже Бонди в Австралии.
Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Польский премьер также осудил антисемитизм, подчеркнув, что любые его проявления ведут к преступлениям.
Не менее 10 человек погибли в результате массовой стрельбы на знаменитом пляже Бонди в австралийском Сиднее. Ранения получили 13 человек, включая двух полицейских, которые в тяжелом состоянии доставлены в больницы.
По предварительной версии следствия, террористы целенаправленно стреляли в людей, которые собрались на пляже, чтобы отметить первый день еврейского праздника огней Ханука на мероприятии под названием "Ханука у моря 2025".
Президент Израиля Исаак Герцог заявил о целенаправленном нападении на еврейскую общину, представители которой собрались зажечь первую ханукальную свечу на пляже Бонди. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе охарактеризовал инцидент как "шокирующий".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала трагедию чудовищной и отметила, что терроризм в отношении невинных людей не может быть оправдан.