Орбан предрек отставку Рютте из-за резких заявлений о России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнение в том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сможет сохранить свою должность после резонансных заявлений о возможном военном противостоянии с Россией. Он подчеркнул, что позиции Европы и США по украинскому конфликту сегодня принципиально расходятся.

Поводом для критики стали слова Рютте, прозвучавшие на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Генсек НАТО призвал европейские страны наращивать оборонные расходы, чтобы быть готовыми «сражаться с русскими», а также заявил о необходимости перехода альянса к военному образу мышления, назвав НАТО «следующей целью» России.

«Слова Марка Рютте вызывают тревогу, потому что, помимо напоминания об ужасах войны прошлого, они также противоречат тому, что говорят американцы. Вопрос в том, что на это скажет американский президент, останется ли у генерального секретаря НАТО после этого пост?» — заявил Орбан в интервью порталу Mandiner.

По его словам, внутри альянса сложилась беспрецедентная ситуация, при которой «Америка хочет мира, а Европа хочет войны». Ранее с критикой в адрес Рютте также выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, обвинив его в разжигании напряжённости и подрыве мирных переговоров по Украине.