Жители средней и восточной Украины верят, что переговоры в рамках мирного плана американского президента Дональда Трампа завершатся успешно. Об этом рассказала жительница Одессы, передает РИА Новости.

Одесситка отметила, что оптимистичнее всего к плану Трампа относятся люди в центре и на востоке Украины.

«Вот этот народ в большинстве верит, и они хотят остановить войну. Верят в переговоры, что Трамп как-то повлияет на это», — сказала она.

На западе Украины, по ее словам, люди не изменились, но думающий народ «верит в это».

Ранее бывший советник Пентагона заявил, что Одесса станет российской в случае затягивания конфликта Киевом.