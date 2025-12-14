На Западе обрушились с критикой на Сикорского за дерзкий выпад в адрес Орбана

Известный ирландский журналист Чей Боуз обрушился с критикой на главу МИД Польши Радослава Сикорского из-за дерзкого, саркастического высказывания в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет РИА Новости.

В субботу, 13 декабря, глава венгерского кабмина заявил, что манипуляции с суверенными российскими активами, замороженными в европейских банках, станут объявлением войны со стороны Евросоюза.

За этим последовал выпад со стороны польского политика о том, что венгерский премьер якобы «получил орден Ленина».

«Сикорский, обвиняет Орбана в преступлении, заключающемся в стремлении к миру и процветанию для своей страны и Европы. Польша заслуживает гораздо лучшего, чем эти продажные слуги другого государства», — констатировал Боуз.

Ранее сообщалось, что в Европе идет активная дискуссия о судьбе российских активов. Лидеры ряда государств выступают за их изъятие и последующее направление Киеву. Главы правительств Венгрии, Словакии и нескольких других стран высказываются категорически против.