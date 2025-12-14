Психиатр Василий Шуров заявил, что экс-премьер Британии Борис Джонсон страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Диагноз политику поставили в программе «ПолиТклиника», выходящей в эфире Радио Sputnik.

Шуров отметил, что Джонсон часто проявляет эмоциональную нестабильность.

«Эмоциональная неустойчивость, нестабильность. Некоторые подозревают у него СДВГ, неусидчивость, желание все время что-то придумывать, определенный движ осуществлять», — сказал психиатр.

Он отметил, что данный синдром к 18 годам проходит у 75% пациентов, и это – «большей частью детский диагноз». Но сейчас, благодаря гаджетам и «быстрым дофаминам», «многие в этом зависают».

В свою очередь врач-сексолог Екатерина Шурова отметила, что Джонсон рос в проблемной семье. И это парадоксальным образом могло помочь ему во взрослой жизни.

«Навыки выживания и адаптации, возможно, помогли в его карьерной деятельности», — отметила она.

Ранее британский профессор, военный историк Александр Хилл заявил, что Джонсон сыграл ключевую роль в том, что Россия и Украина не смогли достичь мирного соглашения весной 2022 года.