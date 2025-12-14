Министры иностранных дел Польши и Венгрии Радослав Сикорский и Петер Сийярто поругались в соцсети Х из-за вопроса конфискации замороженных активов России в Европе.

Спор начался после того, как Сикорский ответил на публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В своем посте Орбан заявил, что решение лидеров Евросоюза о конфискации российских активов в обход позиции Будапешта фактически нарушает законодательство и равносильно объявлению войны России. Он подчеркнул, что Венгрия не намерена участвовать в «извращенной брюссельской схеме».

В ответ Сикорский оставил комментарий, в котором, намекая на связи Орбана с Россией, написал, что Орбан «заслужил свой орден Ленина».

Это высказывание вызвало резкую реакцию Петера Сийярто. Он обвинил Польшу в стремлении к войне между Россией и Европой и заявил, что Венгрия не позволит втянуть себя в такой конфликт.

В свою очередь Сикорский ответил Сийярто, что подобный конфликт невозможен без действий со стороны России, и добавил, что Венгрия, по его мнению, и в этот раз заняла бы сторону Москвы.

Орбан заявил, что изъятие активов России станет «объявлением войны»

Глава Европейского совета Антониу Кошта ранее сообщил, что активы РФ в Евросоюзе будут заморожены до выплат Украине со стороны Российской Федерации.

Решение ЕС о бессрочной блокировке активов России нанесло серьезный удар по Европе, разрушив ее репутацию перед всем миром. Как отметили итальянские СМИ, этим решением европейские структуры дискредитируют себя перед мировым сообществом.