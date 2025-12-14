Зеленский прибыл в Германию на встречу с представителями Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Германию. Видео публикует «Страна.ua».

В ролике глава государства спускается по трапу из самолета и пожимает руки встречающим его политикам, дипломатам и военным.

Накануне Зеленский сообщил, что Украина готовится к встречам с представителями США и «европейскими друзьями» в ближайшие дни. Лидер назвал шанс на урегулирование конфликта с Россией «значительным» и подчеркнул, что власти стремятся к «достойному миру» для страны и недопущению «третьего вторжения» РФ.

Позднее Зеленский подтвердил, что 14 декабря в Берлине встретится с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам политика, Киев пока не получил реакции от американской стороны на согласованные с европейцами украинские правки к мирному плану Трампа. Уиткофф и Кушнер тоже уже прибыли в Германию.

Ранее Зеленский рассказал, что будет при провале переговоров.