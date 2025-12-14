Мэр Киева Виталий Кличко рассказал журналистам немецкого телеканала ZDF, что масштабный коррупционный скандал нанёс серьёзный урон доверию как внутри Украины, так и со стороны международных партнёров.

В ноябре на Украине разразился скандал — антикоррупционные НАБУ и САП начали массовые проверки высокопоставленных чиновников, сторонников Владимира Зеленского. Силовики провели обыски, задержания, изъяли документы, наличные средства, аудиозаписи.

«Всё очень плохо. Честно говоря, это тяжёлый удар для всей страны. Главное в политике — это доверие. Доверие союзников к Украине и доверие украинцев к центральной власти. К сожалению, такие скандалы его разрушают», — отметил Кличко.

Журналистка ZDF Катрин Айгендорф в ходе беседы с градоначальником сравнила бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака с Григорием Распутиным.

На Западе раскрыли способ давления Трампа на Зеленского

По ее словам, Ермак являлся «привратником», мимо которого не могли пройти даже журналисты. Она добавила, что коррупционная история на Украине — это плохой знак как для Зеленского, так и для «демократии на Украине».

Ранее корреспондентка ZDF Анна Бюль сообщила, что сомневается в словах Зеленского о непричастности к коррупционным схемам.