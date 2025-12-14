Канцлер Германии Фридрих Мерц в связи с атакой на пляже в Сиднее во время празднования еврейского праздника Ханука, унесшей жизни 12 человек, заявил о необходимости положить конец антисемитизму.

"Антисемитское нападение на пляже Бондай во время Хануки повергло меня в шок. Мои мысли с жертвами и их семьями. Это нападение на наши общие ценности. Мы должны положить конец этому антисемитизму - здесь, в Германии, и во всем мире", - написал Мерц в X.

Соболезнования родным и близким погибших также выразил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

В воскресенье исповедующие иудаизм начинают отмечать Хануку - восьмидневный праздник свечей и света. Его главный обычай - ежевечернее зажигание свечей.