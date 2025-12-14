Стало известно о разногласиях в НАТО

Внутри Североатлантического альянса возникли разногласия из-за разных позиций Европы и США в вопросах отношений с Россией. Об этом высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает ТАСС.

Комментируя высказывание генсека НАТО Марка Рютте о том, что европейцам следует готовиться к войне, Орбан подчеркнул, что США придерживаются противоположной риторики.

«Америка хочет мира, а Европа хочет войны», — указал он на противоречие в заявлениях основных участников НАТО.

Ранее стало известно, что издание Unherd высмеяло генсека НАТО за его призыв готовиться к войне с Россией. В материале выразили надежду на то, что Рютте на самом деле не верит в возможность военного противостояния с Москвой.

11 декабря генсек Североатлантического альянса заявил, что европейцам следует готовиться к войне времен их «дедов и прадедов». Он также призвал Европу увеличить расходы на оборону.