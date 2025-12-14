Француженки пишут доносы на украинок за то, что те уводят мужчин

Француженки начали писать доносы на украинских мигранток, уведших у них мужей и любовников. Они пытаются отомстить, сообщая что украинки избивают детей, пишет канал Shot.

Канал утверждает, что речь идет о «масштабной борьбе» и на украинских мигранток написаны уже «сотни анонимных доносов». Отмечается, что об этом рассказали представители местного русскоязычного комьюнити.

Мигрантки, у которых часто есть дети от предыдущих браков, обольщают семейных французов, чтобы те их финансово обеспечивали. В ответ брошенные француженки «кошмарят украинок» через доносы в школьные администрации.

«Дамы пишут учителям анонимные доносы: якобы мать-украинка избивает ребёнка. На такие сигналы реагирует администрация школы, ученика приглашают на беседу с психологом, который в деталях расспрашивает его о насилии в семье. Ребёнок говорит обратное, но ему не верят», — пишет канал.

Отмечается, что из-за доносов у школьника меньше шансов получить место в хорошем университете, поскольку при поступлении учитывается высокий социальный рейтинг.