Президент Израиля отреагировал на «жестокое нападение» на пляже в Сиднее
Президент Израиля Ицхак Герцог осудил массовую стрельбу на пляже в австралийском Сиднее, во время которой погибли 10 человек. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Инцидент произошел в воскресенье, 14 декабря, на пляже Бонди. Порядка 2 тыс. человек собрались там, чтобы отпраздновать Хануку.
«В этот самый момент наши сестры и братья в Сиднее, Австралия, подверглись нападению мерзких террористов, совершивших жестокое нападение на евреев, пришедших зажечь первую свечу Хануки на пляже Бонди», — отметил Герцог.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, в свою очередь, назвал произошедшее «шокирующим и тревожным».
«Мои мысли с каждым пострадавшим», — заметил глава кабмина.