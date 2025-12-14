Президент Израиля Ицхак Герцог осудил массовую стрельбу на пляже в австралийском Сиднее, во время которой погибли 10 человек. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 декабря, на пляже Бонди. Порядка 2 тыс. человек собрались там, чтобы отпраздновать Хануку.

«В этот самый момент наши сестры и братья в Сиднее, Австралия, подверглись нападению мерзких террористов, совершивших жестокое нападение на евреев, пришедших зажечь первую свечу Хануки на пляже Бонди», — отметил Герцог.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, в свою очередь, назвал произошедшее «шокирующим и тревожным».

