Зеленский высказался о прямом диалоге с Москвой

У Киева нет прямого диалога с Россией, переговоры идут только через США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«У нас нет прямого диалога с российской стороной. В диалоге с американской стороной они, если можно так сказать, представляют российскую сторону», — заявил украинский лидер.

Зеленский отметил, что Вашингтон говорит Киеву о сигналах, требованиях, шагах и готовности со стороны Москвы. Кроме того, Украина и США обсуждают двусторонние отношения и гарантии безопасности, помимо реакции на позицию России.

Зеленский рассказал об ответе США на предложения Украины по мирному плану

Во время того же пресс-подхода Владимир Зеленский заявил, что США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану. Однако украинский лидер открыт к диалогу.