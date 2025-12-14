Растрыто место встречи Кушнера и Уиткоффа с Зеленским

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять главы Белого дома, прибыли в Берлин, где пройдут переговоры с Владимиром Зеленским по мирному плану. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник.

Накануне агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ заявило, что встреча в Берлине по урегулированию кризиса на Украине пройдет 14 декабря с участием советников по внешней политике США, европейских стран и Украины.

«Уиткофф и Кушнер приехали в Берлин для переговоров, направленных на прекращение военного конфликта на Украине», — отметили журналисты.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что в переговорах примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Вместе с тем, Елисейский дворец не подтвердил, что французский лидер прибудет на переговоры в столицу Германии.