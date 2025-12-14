Пара из Сочи гуляла на пляже в Сиднее за пару минут до теракта

Пара из Сочи, которая прогуливалась по пляжу Бонди в Сиднее, ушла за 15 минут до начала стрельбы. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«Пара из Сочи гуляла по пляжу Бонди вечером по местному времени, куда пришла на праздник Хануки», — указано в посте telegram-канала Shot.

Пара ушла с пляжа за 15 минут до начала стрельбы, так как им нужно было в аэропорт.

В день происшествия на пляже проходило празднования Хануки — еврейского праздника. В разгар торжества раздались выстрелы, после чего люди в панике начали покидать пляж. По некоторым данным, среди погибших есть дети.

Премьер-министр Австралии отреагировал на стрельбу в Сиднее

На место инцидента оперативно прибыла полиция. По данным правоохранительных органов, один из нападавших был ликвидирован, второй задержан и доставлен на допрос. Об этом сообщало издание MK.RU.