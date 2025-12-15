СМИ: США отказались идти на компромисс с Украиной по мирному плану

США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине не пошли на компромисс по своему проекту мирного соглашения об урегулировании конфликта в республике, переговоры были «сложными». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что переговоры между Украиной и ее западными партнерами превратились «в перетягивание каната». Соединенные Штаты настаивают на принятии решений до конца года, в то время как Зеленский и его европейские сторонники утверждают, что сохраняются существенные разногласия, которые необходимо урегулировать.

Накануне в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера и Зеленского.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у США вряд ли получится что-то хорошее на бумаге в части урегулирования конфликта на Украине после консультаций с Киевом и европейскими лидерами.

Ушаков добавил, что Россия пока не видела обновленный мирный план США. Однако он считает, что вклад украинцев и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. По словам помощника президента, у РФ будут очень резкие возражения, если поправки не будут соответствовать позиции, которую ранее высказывала Москва на переговорах с американскими представителями.