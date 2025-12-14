Президенту Польши Навроцкому подали грязный автомобиль в Риге

Президенту Польши Каролю Навроцкому подали грязный автомобиль во время визита в Латвию. Об этом пишет Sputnik.

© Российская Газета

На фото, опубликованном агентством, виден черный автомобиль, сильно запачканный грязью. На заднем плане - самолет польского президента с надписью Rzeczpospolita Polska.

Как отмечает Sputnik, фотография и негативные комментарии к ней быстро разлетелись в соцсетях.

Скандал прокомментировал представитель МИД Польши Мацей Вевиорс. Он сказал, что транспортировка делегации - обязанность принимающей страны, то есть Латвии.

Вевиорс добавил, что в тот день в Риге шел дождь, а в аэропорту нет автомойки.