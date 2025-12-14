Стармер и фон дер Ляйен заявили о переломном моменте в переговорах по Украине
Британский премьер Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о переломном моменте в переговорах по Украине. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства после их телефонного разговора.
Стармер и фон дер Ляйен также подтвердили поддержку Киева и обсудили привлечение для помощи Украине замороженных российских активов.
12 декабря страны — участницы ЕС договорились заморозить на неопределённый срок удерживаемые в Европе активы Банка России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что ответные шаги российской стороны на блокировку активов Евросоюзом не заставят себя ждать.