Американцы заподозрили осведомленность Трампа о сексуальных преступлениях Эпштейна

По мере того как материалы по громкому делу Эпштейна становятся достоянием общественности, американцы все больше думают, что Трамп знал о предполагаемых преступлениях Эпштейна.

В пятницу появилась еще одна капля новой информации из досье Джеффри Эпштейна. На этот раз демократы Палаты представителей опубликовали новые снимки, на которых изображены Дональд Трамп и другие влиятельные люди, такие как Билл Клинтон, Стив Бэннон и Ричард Брэнсон, отобранные из десятков тысяч фотографий из поместья Эпштейна.

Но связи Эпштейна с этими людьми – ни один из которых не был обвинен правоохранительными органами в правонарушениях – уже были достоянием общественности, и сами по себе фотографии говорят нам не так уж много, комментирует CNN. Но более неожиданные новости на этом фронте в пятницу утром могли бы прийти из другого источника – опроса общественного мнения.

Опрос показал, насколько неприятным может стать для Трампа предстоящее рассекречивание документов: многие американцы – и даже республиканцы – склонны верить или, по крайней мере, допускать мысль о том, что Трамп был осведомлен о чем-то сомнительном.

В ходе опроса Reuters-Ipsos был задан вопрос, считают ли американцы, что Трамп не знал о предполагаемых преступлениях Эпштейна до того, как они стали достоянием общественности. Только 18% сказали, что “в некоторой степени” или “очень” вероятно, что Трамп не знал. 60% опрошенных заявили, что вероятность того, что Трамп не знал, “не слишком велика” или “совсем не велика”. Это соотношение 3 к 1, согласно которому Трамп что-то знал, отмечает CNN.

Даже среди республиканцев чуть больше тех, кто считает, что Трамп, вероятно, знал (39%), чем тех, кто склонялся к тому, что он не знал (34%). Трампа опять же не обвиняли в правонарушениях по делу Эпштейна, и он отрицал свою причастность. Но не только этот опрос показал, что общественность считает, что ему есть что скрывать, подчеркивает CNN.

В июльском опросе Yahoo News-YouGov задавался вопрос о том, не только знал ли Трамп о предполагаемых преступлениях Эпштейна, но и не участвовал ли в них вместе с Эпштейном. Около половины американцев (48%) заявили, что верят в это. Но, что еще более примечательно, только 24% сомневались в этом. Остальные придерживались нейтрального мнения.И опять же даже многие республиканцы не исключали этого. Только 55% из них сразу отвергли это утверждение (13% считали, что Трамп совершал преступления вместе с Эпштейном, в то время как треть придерживалась нейтрального мнения).

Просто чтобы подчеркнуть замечательные факты, о которых говорят нам эти опросы: три четверти американцев заявили, что они по-прежнему допускают возможность того, что президент Соединенных Штатов знал о преступлениях известного педофила или даже был замешан в них. И даже многие республиканцы думали, что он что-то знает о замыслах Эпштейна.

Это говорит о том, что, даже если нет неопровержимых доказательств причастности Трампа к правонарушениям, предстоящая публикация новых документов может плохо сказаться на президенте, поскольку в них продолжают упоминаться Трамп или включаться его фотографии, как это было раньше. (Что касается фотографий и электронных писем из поместья, которые опубликовали демократы из Комитета Палаты представителей по надзору, Белый дом заявил, что это “мистификация демократов”, заявив, что электронные письма “абсолютно ничего не доказывают, кроме того факта, что президент Трамп не сделал ничего плохого”, и что администрация “сделала больше для жертв Эпштейна, чем когда-либо было у демократов”.)

Есть несколько ключевых предостережений в отношении того, что показывает опрос, продолжает CNN. Во-первых, в вопросах опроса не уточнялось, какие именно преступления совершались. Безусловно, Эпштейн известен одним очень специфическим видом преступлений. Но, возможно, большое число тех, кто придерживается идеи о причастности Трампа, отчасти объясняется тем, что американцы в основном просто верят в то, что очень влиятельные люди способны совершать некоторые виды преступлений.

Более того, мы даже видели это раньше, особенно в случае с Трампом, комментирует CNN. Опросы во время предвыборной кампании 2024 года показали, что 54-38% избирателей заявили, что, по их мнению, Трамп совершил “серьезные федеральные преступления”. Еще задолго до предъявления ему обвинений опрос, проведенный на фоне скандала, в ходе которого Трампу был объявлен импичмент за то, что он, по всей видимости, оказывал давление на Украину, требуя помощи в проведении выборов в 2020 году, показал, что 63% опрошенных считают, что Трамп, по крайней мере “вероятно”, совершал незаконные действия во время своей политической карьеры.

Но что касается преступлений Эпштейна, то нет убедительных доказательств причастности или осведомленности Трампа, в отличие от его обвинений или украинского скандала, указывает CNN.Проще говоря, президент США совершил кучу поступков, из-за которых все выглядело так, будто ему есть что скрывать. Это включает в себя ряд вводящих в заблуждение заявлений о его прошлых отношениях с Эпштейном, а также медленное раскрытие информации, что он знал о том, что сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл наняла второстепенного сотрудника из Мар-а-Лаго, штат Вирджиния, Джуффре.

Есть также многочисленные данные, свидетельствующие о том, что Трамп знал по крайней мере о том, что Эпштейн проявлял особый интерес к молодым женщинам. И это не только его печально известная цитата 2002 года о том, что Эпштейну нравились женщины “помоложе”.

Электронные письма Эпштейна, опубликованные в прошлом месяце, даже показали, что Эпштейн в частной беседе предположил, что Трамп что-то знал. “Конечно, он знал о девушках...” – сказал Эпштейн в какой-то момент в 2019 году, очевидно, имея в виду вербовку Максвелл. В другом электронном письме, датированном 2011 годом, Эпштейн назвал Трампа “собакой, которая не лаяла”, и сказал, что Джуффре “провела часы в моем доме” с Трампом. Учитывая все это, не должно быть ничего удивительного в том, что многие американцы верят в худшее и что многие другие, похоже, по крайней мере, непредвзято относятся к тому, что Трамп был причастен к преступлениям Эпштейна или знал о них.

Но поскольку до пятничного крайнего срока публикации материалов Министерства юстиции остается меньше недели, это не те цифры, которые Трамп хотел бы видеть, отмечает CNN. И они усиливают реальную политическую опасность, которую все это представляет для президента. В конце концов, американцы уже некоторое время предполагают худшее о файлах Эпштейна. Трамп только что дал им повод полагать: ему есть что скрывать.