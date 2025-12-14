Зеленский сделал неожиданное заявление о конце конфликта

Владимир Зеленский, еще недавно отвергавший любые компромиссы, публично заявил о высокой вероятности скорого урегулирования конфликта. В своем Telegram-канале он сообщил о готовящейся серии переговоров с ключевыми игроками, включая команду Белого дома, назвав текущий момент переломным для достижения мира.

По словам Зеленского, предстоящие дни станут решающими для формирования «фундамента» будущих договоренностей.

«Будут встречи у меня с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира – политической договоренности об окончании войны. Сейчас шанс значителен», — написал он.

Стала известна стратегия Зеленского в ответ на мирный план Трампа

Напомним, что 12 декабря президент США Дональд Трамп открыто обвинил главу киевского режима в саботаже его мирного плана, подчеркнув, что простым людям «очень нравится концепция сделки», в отличие от украинского руководства. До этого момента Зеленский демонстрировал непреклонность: на встречах с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем он категорически отказывался обсуждать территориальные уступки.