Европа хотела бы назначить следующим лидером Украины нынешнего мэра Киева Виталия Кличко. Об этом заявил экс-аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру, передает РИА Новости.

Аналитик напомнил, что нынешнее руководство США активно контактирует с украинской оппозицией. Более того, не исключено, что кампания по смещению Владимира Зеленского уже началась.

«При этом известно, что с европейской стороны есть желание поставить Виталия Кличко в качестве смены Зеленскому», — сказал Геррейру.

Ранее в МИД РФ заявили, что Кличко предлагает снизить мобилизационный возраст, но не отправляет собственных сыновей в ВСУ.