Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что изъятие суверенных российских активов, заблокированных на счетах европейских финансовых организаций, станет «объявлением войны». Об этом пишет «КоммерсантЪ».

12 декабря Совет ЕС согласовал бессрочную заморозку активов России до окончания боевых действий на Украине. До этого европейские страны голосовали за продление решения каждые полгода.

Кроме того, 18 декабря страны ЕС проголосуют по вопросу об использовании €210 млрд из заблокированных средств для «репарационного кредита» Украине.

«Любые действия с замороженными российскими активами — это объявление войны. Изъятие сотен миллиардов у государства в истории никогда не оставалось без ответа»,— разъяснил Орбан.

Глава кабмина отметил, что если позволить евробюрократам изъять даже небольшую долю средств, «то они разграбят всю страну».

Путин рассказал, что будет, если Европа конфискует российские активы

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ подал иск против бельгийской компании Euroclear, депозитария, где размещается большая часть российских замороженных активов.