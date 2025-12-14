Актер «Криминального чтива» найден мертвым при таинственных обстоятельствах

Актер "Криминального чтива" Питер Грин найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке. 60-летнего Грина запомнили за множество злодеев, которых он сыграл в кино за свою карьеру, но менеджер говорит, что у него также было “золотое сердце”.

© Московский Комсомолец

Питер Грин, актер, известный по ролям в фильмах "Криминальное чтиво" и "Маска", скончался в возрасте 60 лет, пишет The Guardian. По словам его менеджера, он был найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке в пятницу, причина смерти не разглашается. Полиция сообщила газете "Нью-Йорк пост", что никаких подозрений в совершении преступления не было.

Между тем, как отмечает Daily Mail, Питер Грин лежал "лицом вниз", когда прибыла полиция и обнаружила его мертвым, также была обнаружена рукописная записка от актера. Соседи тоже сообщили, что тело Питера было обнаружено на полу лицом вниз. Они рассказали New York Daily News: "Питер лежал на полу лицом вниз, рана на лице, повсюду кровь..."

Издание также сообщило, что в квартире Питера была найдена рукописная записка. Сообщается, что на ней было написано "Я все еще Уэсти", что, по-видимому, является отсылкой к ирландско-американской банде, которая действовала в “Адской кухне” (район Манхэттена) с 1970 года.

Причина смерти Питера еще не установлена, предстоит провести вскрытие, хотя полиция не подозревает версию, связанную с преступностью. Его менеджер Грегг сказал: ему передали, что в квартире звезды более 24 часов играла музыка, что потребовало проверки состояния здоровья жильца, сообщает New York Daily News. Это издание первым и сообщило о его кончине. Грегг добавил, что ранее на этой неделе разговаривал с Грином.

Питер, который также снялся в "Обычных подозреваемых", должен был приступить к съемкам в январе вместе с Микки Рурком в независимом триллере под названием "Талисманы". Грегг сказал, что, когда он сообщил сценаристу и режиссеру фильма Керри Мондрагону о смерти актера, тот разрыдался.

Питер Грин заслужил похвалу за различные роли злодеев, которые он сыграл за свою карьеру, включая роль Зеда, садистского охранника-насильника в фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" 1994 года, и Дориана в фильме Джима Керри "Маска" того же года.

Его менеджер Грегг Эдвардс сказал NBC News: “Никто не сыграл плохого парня лучше, чем Питер. Но у него также была добрая сторона, которую большинство людей никогда не видели, и сердце из чистого золота”.

Эдвардс добавил: “Он был потрясающим парнем. Поистине один из величайших актеров нашего поколения. У него было большое сердце. Я буду скучать по нему. Он был отличным другом”.

Как напоминает The Guardian, Питер Грин получил приз за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Таормине в 1994 году за роль в фильме Лоджа Керригана "Чисто выбритый", в котором сыграл человека с шизофренией.

Позже он добился успеха благодаря ролям в многочисленных фильмах, включая "Обычные подозреваемые", "В осаде-2" и "Тренировочный день" вместе с Дензелом Вашингтоном.Среди других работ Грина – боевик "Судная ночь", триллер Холли Берри "Жена богача", "Голубая полоса" и комедийный боевик Дженнифер Энистон "Охотник за головами".

У актера, родившегося в Монтклере, штат Нью-Джерси, остались сестра и брат. В одном из редких интервью в 2011 году Грин признался, что изначально отказывался от роли в "Криминальном чтиве" из-за ее содержания.

Он рассказал The Sissy Gamache Show: “Когда я получил сценарий, то был полностью разочарован. То, как это было написано, мне не понравилось. Если вы когда-нибудь смотрели ”Избавление", вы никогда больше не увидите парня, который схватил Неда Битти и заставил его "визжать как поросенок", так что я не думаю, что это был отличный карьерный шаг".

Однако Тарантино продолжал уговаривать его взять эту роль отвратительного персонажа и в конце концов позволил Грину изменить сцену по своему усмотрению.