Бывшие заложники и семьи погибших поставили ультиматум Нетаньяху

Более 200 бывших заложников ХАМАС, членов их семей, а также родственников погибших в плену в воскресенье поставили ультиматум премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Они требуют от главы правительства немедленно создать государственную комиссию по расследованию провалов, связанных с нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, и обращения с заложниками или уйти в отставку.

В письме, опубликованном группой, они потребовали "правды, справедливости и ответственности", отмечая, что только государственная комиссия имеет законные полномочия расследовать принятие решений правительством Нетаньяху до и после атаки. Организаторы заявили, что в случае молчания со стороны властей их кампания усилится, сообщает The Jerusalem Post. Среди подписантов - бывшие заложники Ярден Бибас, Арбель Йехуд, Ариэль и Шарон Кунио, Луис Хар, Гади Мозес и Амит Сосна, а также Охад бен Ами. Семьи убитых заложников также присоединились к подписавшим письмо, среди них родственники Шири, Арие и Кфира Бибаса, чьи убийства в плену потрясли страну.

В письме говорится, что государственная комиссия должна самостоятельно изучить и проанализировать ошибки, допущенные израильскими военными и спецслужбами до нападения, выяснить, почему члены ХАМАС беспрепятственно проникли на израильскую территорию, а также проверить на предмет соответствия законам решения по переговорам об освобождении заложников, включая задержки и публичные заявления, которые могли повлиять на жизнь и здоровье пленных. В нем подчеркивается, что правительство "не может расследовать свою деятельность" и только государственная комиссия может вызывать свидетелей и беспристрастно изучить необходимые документы.

Этот фактический ультиматум Нетаньяху возник на фоне месяцев споров о формате и сроках проведения подобного расследования. Семьи погибших неоднократно настаивали на создании официальной государственной комиссии, а Высокий суд Израиля требовал от Нетаньяху объяснений позиции правительства. Нетаньяху и министры критиковали возможное участие в работе комиссии бывших сотрудников сил безопасности, которые были уволены из-за несогласия с реакцией на нападение со стороны премьера и его правительства.