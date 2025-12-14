Трамп пообещал возмездие после убийства двух американских солдат

Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что последует “очень серьезное возмездие” после того, как в субботу двое американских солдат и один гражданский переводчик были убиты из засады в Сирии. Еще трое были ранены в результате нападения, которое было совершено одним боевиком ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация), говорится в субботних заявлениях Центрального командования США и американского Министерства обороны.

“Мы примем ответные меры”, - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Он сказал, что страна скорбит “о потере трех великих американских патриотов” и молится за троих раненых, которые “, похоже, чувствуют себя неплохо”.

Президент Трамп отметил сотрудничество США с сирийскими силами. “Сирия, между прочим, сражалась вместе с нами”, - сказал Трамп, добавив, что новый президент Сирии якобы “опустошен случившимся”.

Офис губернатора Айовы заявил в субботу вечером, что солдаты были военнослужащими Национальной гвардии штата. В заявлении говорится, что имена солдат будут обнародованы в воскресенье в 17:00. Офис губернатора сообщил, что еще трое военнослужащих Национальной гвардии Айовы были ранены, двое из которых были немедленно эвакуированы в медицинское учреждение.

“Сегодня у нас тяжело на сердце, и мы молимся и выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким наших солдат, погибших в бою, - отмечает губернатор Ким Рейнольдс. – Я прошу всех жителей Айовы объединиться и поддержать их в молитве в это невероятно трудное время”.

В заявлении говорится, что около 1800 солдат Национальной гвардии армии Айовы начали отправку на Ближний Восток в конце мая для поддержки операции "Непоколебимая решимость", миссии США по разгрому ИГИЛ*.

“Миссия солдат заключалась в поддержке продолжающихся операций по борьбе с ИГИЛ* и борьбе с террористическими группировками в регионе”, - написал Шон Парнелл, главный пресс-секретарь Пентагона, в заявлении на платформе соцсетей.

Он добавил, что имена убитых не разглашаются до тех пор, пока не будут уведомлены ближайшие родственники.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что нападавший был убит силами партнеров по коалиции.

“Да будет вам известно, что если вы нацелитесь на американцев — в любой точке мира — вы проведете остаток своей короткой, полной тревог жизни, зная, что Соединенные Штаты будут охотиться на вас, найдут и безжалостно убьют”, - написал Хегсет в соцсети.

Через несколько минут после того, как Трамп пообщался с журналистами, он повторил свое предупреждение о возмездии в посте в социальных сетях, назвав инцидент “нападением ИГИЛ на США и Сирию в очень опасной части Сирии, которая не контролируется ими полностью”, и заявив, что президент Сирии Ахмед аль-Шараа “является крайне рассержен и встревожен этим нападением”.

“Последует очень серьезное возмездие”, - написал Трамп.

ИГИЛ* публично не взяло на себя ответственность за нападение, отмечает CNN. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шайбани осудил нападение в субботу. “Мы выражаем наши соболезнования семьям погибших, правительству и народу США и желаем скорейшего выздоровления раненым”, - написал аш-Шайбани в соцсети.

В ноябре аш-Шараа стал первым главой сирийского государства, посетившим Белый дом, поскольку Дамаск стремится к более тесным связям с США после падения правительства Асада в прошлом году, напоминает CNN.

“Он очень сильный лидер”, - сказал тогда Трамп журналистам, назвав аш-Шараа “крутым парнем из трудного места”. Визит состоялся после того, как США частично отменили санкции в отношении Сирии в начале этого года, что ознаменовало серьезный сдвиг в отношениях между двумя странами.

Смертельная атака произошла через месяц после того, как Сирия присоединилась к возглавляемой США коалиции, которая была сформирована в 2014 году. Коалиция проводила военные операции против ИГИЛ* в Сирии и Ираке с участием многих стран.

Американские войска в течение многих лет действовали в различных местах Сирии, в том числе в гарнизоне Эт-Танф в провинции Хомс, где они обучали сирийских партнеров в рамках более широкой борьбы с ИГИЛ*. Ранее американский персонал подвергался нападениям, и субботний инцидент стал самым смертоносным с момента взрыва в 2019 году в северном городе Манбидж, в результате которого погиб патруль, в результате чего погибли двое американских военнослужащих и двое гражданских лиц.

Представитель Министерства внутренних дел Сирии заявил, что сирийские вооруженные силы передали разведывательные данные силам, возглавляемым США, и что нападавший был известен властям еще до совершения смертельного нападения.

Нур Эддин аль-Баба сообщил государственному телевидению Сирии, что руководство Сил внутренней безопасности страны в регионе Бадия предупредило возглавляемую США международную коалицию по борьбе с ИГИЛ* в Сирии о предварительной информации, “указывающей на возможное нарушение или ожидаемые нападения ИГИЛ*”.

“Однако коалиционные силы не приняли во внимание предупреждения сирийцев”, - сказал аль-Баба.

По его словам, нападение произошло в тот момент, когда лидеры коалиции и сирийских сил внутренней безопасности ранее в субботу совершали совместную поездку по региону Бадия. Позже делегация вошла в “укрепленный командный пункт”, принадлежащий руководству сирийских сил внутренней безопасности, где нападавший открыл огонь по воротам.

По словам аль-Бабы, нападавший перестрелялся с сирийскими охранниками и охранниками коалиции, прежде чем был нейтрализован.

Пресс-секретарь сообщил, что оценка, проведенная в среду, показала, что нападавший, возможно, придерживался экстремистских идей. Результаты этого теста должны были быть опубликованы в воскресенье, “но судьба распорядилась так, что нападение произошло в субботу, которая является административным праздником”, - сказал аль-Баба.

Движение на шоссе между Дейр-Эз-Зором и Дамаском было приостановлено в субботу в связи с инцидентом, и на видео были видны американские боевые самолеты над головой.

“Американские вертолеты вмешались, чтобы эвакуировать раненых на базу Эт-Танф после инцидента со стрельбой”, - сообщило официальное сирийское национальное информационное агентство SANA. Эт-Танф - это база США в восточной Сирии на границе с Ираком, напоминает CNN.

* ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация