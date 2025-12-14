В Евросоюзе одним словом оценили перспективы членства Украины в 2027 году

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос поприветствовала пункт мирного плана по Украине, который включает членство Киева в политическом объединении. Об этом сообщает УНИАН.

Так она прокомментировала информацию о том, что одна из последних версий мирного плана включает пункт о том, что Украина должна стать членом ЕС не позднее 2027 года. В то же время Кос заметила, что решение потребует согласия всех стран блока, и «в какой-то момент придется найти единодушие». Все зависит от темпа реформ в республике, констатировала еврокомиссар.

«Я очень рада, что в этом мирном плане говорится о вступлении Украины в ЕС. Сейчас это первый черновик. Посмотрим, что получится в итоге», — заявила Кос.

До этого британская газета Financial Times писала, что украинский вариант мирного урегулирования, переданный США, предполагает вступление в Евросоюз к 1 января 2027 года. В материале отмечается, что Брюссель поддерживает устремление украинских властей. Еврокомиссия предлагала рассмотреть прием Украины в ЕС еще в 2024 году. Тогда эти планы сорвались из-за вето Венгрии.