СМИ: Трамп испортил рождественское настроение в посольствах ЕС, как Гринч

В европейских посольствах США, проводящих рождественские вечеринки, стоит мрачное настроение из-за презрения президента Дональда Трампа к союзникам Америки и его последних действий. Об этом пишет Politico, сравнивая Трампа с Гринчем.

"После посещения нескольких рождественских вечеринок в европейских посольствах на этой неделе стало ясно, что настроение довольно мрачное. Казалось, будто европейские жители Ктограда с ужасом наблюдали, как Гринч украл Рождество", - говорится в тексте.

Авторы указывают на недавно принятую новую стратегию нацбезопасности США, где Европа критикуется, а также на "презрительные высказывания" Трампа в адрес европейцев в последнем интервью.

"Западный альянс распался. Отношения уже никогда не будут прежними", - заявил один из европейских дипломатов на условиях анонимности.

В то же время другой собеседник поддержал Трампа в том, как он описывает Европу. Трамп оказывает услугу, "побуждая быть более сильными и способными союзниками", указал он. Однако дипломат усомнился, что президента США хочет, чтобы ЕС стал сильнее. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. В то же время американский лидер заметил, у него нет врагов в Европе, и местные лидеры ему нравятся, однако во многом они "не справляются с работой". По оценке президента США, его европейские коллеги "слабые" и зачастую не понимают, что делают.