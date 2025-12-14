Президент США Дональд Трамп должен прекратить продажи оружия Украине, которое позволяет Киеву продолжать боевые действия. С таким призывом к американскому лидеру выступил известный экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с РИА Новости.

"Я очень надеюсь, что президент Трамп просто заявит, что США не будут продавать Украине системы вооружений, чтобы затянуть войну", — сказал профессор.

Также он выразил уверенность, что пришло время для прекращения огня и установления мира. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем меньше оружия будет поставлено Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции (СВО). Министр обороны РФ Андрей Белоусов выражал похожее мнение и предупреждал союзников Киева, что затягивание военных действий путем поставок вооружений Украине и отправки наемников чревато дестабилизацией обстановки.

По его словам, киевские власти делают ставку на террористические акты, осознавая неотвратимость поражения. Белоусов подчеркнул, что Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта.