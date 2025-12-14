Жительница Одессы рассказала, что в городе могут оштрафовать родителей, чьи дети в школе отказываются говорить на переменах на украинском языке.

«Есть такой приказ. Есть даже штрафы для родителей, если ребёнок не хочет говорить на переменах на украинском языке», — передаёт её слова РИА Новости.

При этом женщина добавила, что реализация данного приказа на практике зависит от настроя руководства школы.

В Spectator ранее писали, что война Украины с русским языком раскалывает страну.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем заявила, что принятие на Украине закона об исключении русского языка из перечня языков, подлежащих защите, свидетельствует об отсутствии у Киева готовности к мирному урегулированию конфликта.