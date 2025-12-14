Коул допустил освобождение еще 1 тыс. политзаключенных в Белоруссии

В ближайшие месяцы около 1 тыс. оставшихся политзаключенных могут быть освобождены в Белоруссии одной большой группой, заявил Reuters спецпосланник президента США Джон Коул. Представитель Белого дома назвал такое развитие событий "более чем возможным".

© Газета.Ru

"Мы на правильном пути, импульс есть", - сказал Коул.

Он заметил, что, если был в Белоруссии не осталось политзаключенных, большую часть санкций можно было бы снять. Спецпосланник считает это "справедливым обменом".

Накануне оппозиционеры Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий и еще 120 человек были освобождены из белорусских тюрем. Президент Александр Лукашенко помиловал их после переговоров с Коулом. Девять человек уехали сразу в Литву, а остальные 114 были переданы Украине, в том числе Колесникова и Бабарико. Решение белорусский лидер принял в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе.

Это произошло после того, как были сняты санкции против калийной отрасли республики и начался процесс отмены других ограничений в отношении Минска.