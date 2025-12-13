Турция выступила с предложением к России и Украине

Турция предлагает сторонам украинского конфликта заключить ограниченное соглашение о ненанесении ударов по объектам энергетики и обеспечении безопасности судоходства в Черном море, пока они не могут договориться о подписании всеобъемлющего мирного соглашения. Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан в эфире телеканала TV NET.

© Global look

"При отсутствии всеобъемлющего прекращения огня и мирного соглашения предлагается заключить ограниченное соглашение о ненанесении ударов по энергетическим объектам и обеспечении безопасности судоходства в Черном море", - сказал он.

Фидан напомнил, что по аналогичному принципу в свое время (в 2022 году - прим. ТАСС) были заключены договоренности по зерновой сделке.

"Таким образом, не только суда, задействованные в перевозке зерновых, но и все коммерческие суда избежали блокировки в навигации", - отметил он.

Зерновая сделка, подписанная в Стамбуле 22 июля 2022 года, прекратила действие 17 июля 2023 года. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

Глава МИД Турции также сообщил, что в субботу была совершена новая атака на коммерческое судно в Черном море, но инцидент обошелся без негативных последствий.

Минобороны Турции ранее сообщало, что принимает необходимые меры с целью противодействия угрозам в бассейне Черного моря в связи с атаками на гражданские суда в ее исключительной экономической зоне.