Проблемы, связанные с украинским конфликтом, останутся и в 2026 году. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан телеканалу tvnet.

© Global look

«Проблемы, связанные с украинским кризисом, останутся и в 2026 году, по крайней мере, в первом-втором кварталах», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, некоторые вопросы могут быть решены путём референдума или выборов на Украине.

Ранее Владимир Зеленский заявил о «значительном шансе» урегулировать вооружённый конфликт на Украине.

Американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер отмечал, что тактика Европы по спасению Украины не работает.