США не получили согласия на отправку миротворцев в сектор Газа

Причиной является риск расширения мандата сил, который может включать разоружение боевиков ХАМАС. США обратились к более чем 70 странам с просьбой поддержать свои военные силы для поддержания стабильной обстановки в Газе. Несмотря на предварительный интерес 19 государств и переговоры с Саудовской Аравией и ОАЭ о финансировании, ни одна страна пока не взяла на себя обязательств.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Соединённые Штаты разрабатывают план размещения в секторе Газа международных стабилизационных сил численностью не менее 4 тыс. военнослужащих. Как предполагается, контингент из нескольких стран будет выполнять миротворческие функции — развертывать госпитали, восстанавливать инфраструктуру и курировать спасательные работы с привлечением местных волонтёров.